Fête de l’été PLAISANCE Plaisance

Plaisance

Fête de l’été

PLAISANCE 14 Rue Saint-Nicolas Plaisance Gers

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

L’Association Plaisance Parents d’Élèves (APPE) a le plaisir de vous inviter à célébrer ensemble le début des vacances d’été !

AU PROGRAMME

18h-21h Jeux gratuits pour tous les enfants château gonflable, jeux en bois de Ju-Belloc, maquillage (avec Pinceaux et Plumes), machine à bulles

19h Repas paëlla + dessert sur réservation (paiement à la réservation, avant le 30 juin). Merci d’apporter vos couverts ! Lien de réservation https://www.helloasso.com/…/repas-cine-plein-air-3…

À 22h Cinéma en plein air L’enfant du désert un film profondément bouleversant, qui raconte avec justesse et sensibilité l’histoire d’un petit garçon ayant grandi dans le désert. Film familial pour les grands et les petits à partir de 6 ans. Installation sur la pelouse ou le parking du ciné. Pensez à prendre vos poufs, tapis, chaises longues !

Buvette tenue par les bénévoles de l’APPE toute la soirée !

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

En cas de mauvais temps, les animations et le repas auront lieu à la salle polyvalente, et la séance au Ciné Europe.

Date limite de la réservation pour le repas 30 juin 2026 !

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PLAISANCE 14 Rue Saint-Nicolas Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 03 97 29 65 apeplaisance32@gmail.com

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English :

The Plaisance Parents-Teachers Association (APPE) is pleased to invite you to celebrate the start of summer vacation together!

ON THE PROGRAM:

6:00–9:00 PM: Free games for all children: bouncy castle, wooden games from Ju-Belloc, face painting (with Pinceaux et Plumes), bubble machine

7:00 PM: Beach-themed meal + dessert by reservation (payment required at time of reservation, before June 30). Please bring your own cutlery! Reservation link: https://www.helloasso.com/…/repas-cine-plein-air-3…

10 PM: Outdoor movie screening ? %AB The Desert Child %BB a deeply moving film that tells, with accuracy and sensitivity, the story of a young boy who grew up in the desert. A family-friendly film for all ages, ages 6 and up. Set up on the lawn or the theater parking lot. Don’t forget to bring your beanbags, blankets, and lounge chairs!

A refreshment stand run by APPE volunteers will be open all evening!

Parents are responsible for their children at all times.

In case of bad weather, the activities and meal will take place in the multipurpose hall, and the movie screening at the Ciné Europe.

Deadline for meal reservations: June 30, 2026!

L’événement Fête de l’été Plaisance a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65