Journée taurine

Place des arènes PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Plaisance du Gers célèbre la fête nationale par la désormais traditionnelle journée taurine. Toros, ambiance andalouse, musique, convivialité gasconne, gastronomie et culture de la fête se mêleront pour créer cette atmosphère de partage de la joie et de l’amitié qui caractérise le savoir faire gascon.

Programme

9h casse-croûte oeufs ventrèche, 5€.

11h30 encierro de vaches, rue de l’Arros, gratuit.

12h encierro des enfants.

12h apéritif concert avec l’harmonie Al violin Exposition d’art graphique A.Sorbet.

13h repas de l’Aficion, 19€, places limitées, réservation recommandée. Salade gasconne, axoa de veau ou araignée de porc, fromage de pays et confiture de vin, tourte des Pyrénées aux myrtilles, crème anglaise ou panna cotta, café, Armagnac.

14h animation avec l’Equipatje de la Lutz.

16h animation Flamenca avec Paco.

17h grande novillada sans picadors. (20€),

20h grande soirée tapas y bodega (assiettes de 3€ à 5€ avec coeurs de canard, ailerons de poulet, melon, chipirons, jambon, chipolatas, pastis…). Sans réservation. Animation Paco.

21h bal avec le groupe ISIS.

23h feu d’artifice sur le lac. .

Place des arènes PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 v5h@vivement5heures.fr

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English :

Plaisance du Gers celebrates the national holiday with the now traditional bullfighting day. Toros, Andalusian ambience, music, Gascony conviviality, gastronomy and festive culture all combine to create the atmosphere of shared joy and friendship that characterizes Gascony’s savoir-faire.

L’événement Journée taurine Plaisance a été mis à jour le 2026-03-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65