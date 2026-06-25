Plaisance

Cinéma en plein air

Stade PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 22:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Cet été, profitez d’une expérience conviviale et chaleureuse avec les séances de cinéma en plein air proposées par le Cinéma Europe.

Installez-vous sous les étoiles, partagez un moment en famille ou entre amis et laissez-vous emporter par la magie du grand écran. Chaque projection est une belle occasion de vivre le cinéma autrement, dans une ambiance détendue et estivale.

Que vous soyez amateur de comédies, d’aventures ou de grands classiques, ces soirées promettent émotions, rires et souvenirs à partager.

Film projeté L’Enfant Du Désert

1h 32min | Aventure, Famille

De Gilles de Maistre

Avec Nahel Tran, Zayn Sekkat, Nahïl Bouazzaoui

Synopsis

Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir.

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Stade PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 9 74 98 75 15 cinema.leurope@gmail.com

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English :

This summer, enjoy a warm and friendly experience with the outdoor movie screenings offered by Cinéma Europe.

Settle in under the stars, share a moment with family or friends, and let yourself be swept away by the magic of the big screen. Each screening is a wonderful opportunity to experience cinema in a different way, in a relaxed, summery atmosphere.

Whether you’re a fan of comedies, adventures, or timeless classics, these evenings promise excitement, laughter, and memories to share.

Featured Film: “The Child of the Desert”

1 hr 32 min | Adventure, Family

Directed by Gilles de Maistre

Starring Nahel Tran, Zayn Sekkat, Nah%EFl Bouazzaoui

Synopsis:

Sun, a 14-year-old, has published a book inspired by a story his grandfather used to tell him: the incredible story of Hadara, a nomadic child lost by his family at thein a sandstorm in the desert, who was then taken in and raised by a pair of ostriches. But when Sun is invited to visit the Sahara, she realizes that Hadara may be more than just a bedtime story.

L’événement Cinéma en plein air Plaisance a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65