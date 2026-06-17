Repas et concert au Camping Camping de l’Arros Plaisance
Repas et concert au Camping Camping de l’Arros Plaisance vendredi 17 juillet 2026.
Plaisance
Repas et concert au Camping
Camping de l’Arros Allée des Ormeaux Plaisance Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le camping de l’Arros vous convie à un concert gratuit en live avec repas.
Sur scène vous retrouverez Karoline Legrand, jazz-soul.
Artiste emblématique des années 80-90, Karoline s’est fait connaître du grand public grâce à
son tube incontournable J’aurais voulu te dire disque d’or chez Universal et 3ème au Top.
Elle nous propose un répertoire Glamour mêlant ses propres compositions à des reprises
de standard Jazz et Soul …
Extraits d’articles (whaoo ! ils sont fous ces journalistes ! )
Karoline LeGrand communique sa fougue passionnée au public, s’exprime corps et âme, offre sa voix pleine, généreuse … Une artiste inspirée, chaleureuse, pétillante, spontanément émouvante .
Le restaurant sera ouvert pour profiter au maximum ! Réservation obligatoire.
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Camping de l’Arros Allée des Ormeaux Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 30 28 infos@plaisance-evasion.com
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English :
Camping de l’Arros invites you to a free live concert and meal.
On stage you’ll find Karoline Legrand, jazz-soul.
An emblematic artist of the 80s and 90s, Karoline made a name for herself thanks to
her smash hit J’aurais voulu te dire , which went gold with Universal and reached no. 3 in the Top charts.
Her Glamour repertoire mixes her own compositions with covers of jazz and soul standards?
jazz and soul standards ?
Extracts from articles (whaoo! these journalists are crazy! ):
Karoline LeGrand communicates her passionate ardor to the audience, expressing herself body and soul, offering her full, generous voice… An inspired, warm, sparkling, spontaneously moving artist .
The restaurant will be open for your enjoyment! Reservations essential.
L’événement Repas et concert au Camping Plaisance a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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