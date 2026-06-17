Repas et concert au Camping Camping de l’Arros Plaisance

Plaisance

Repas et concert au Camping

Camping de l’Arros Allée des Ormeaux Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le camping de l’Arros vous convie à un concert gratuit en live avec repas.

Sur scène vous retrouverez Karoline Legrand, jazz-soul.

Artiste emblématique des années 80-90, Karoline s’est fait connaître du grand public grâce à

son tube incontournable J’aurais voulu te dire disque d’or chez Universal et 3ème au Top.

Elle nous propose un répertoire Glamour mêlant ses propres compositions à des reprises

de standard Jazz et Soul …

Extraits d’articles (whaoo ! ils sont fous ces journalistes ! )

Karoline LeGrand communique sa fougue passionnée au public, s’exprime corps et âme, offre sa voix pleine, généreuse … Une artiste inspirée, chaleureuse, pétillante, spontanément émouvante .

Le restaurant sera ouvert pour profiter au maximum ! Réservation obligatoire.

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Camping de l’Arros Allée des Ormeaux Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 30 28 infos@plaisance-evasion.com

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English :

Camping de l’Arros invites you to a free live concert and meal.

On stage you’ll find Karoline Legrand, jazz-soul.

An emblematic artist of the 80s and 90s, Karoline made a name for herself thanks to

her smash hit J’aurais voulu te dire , which went gold with Universal and reached no. 3 in the Top charts.

Her Glamour repertoire mixes her own compositions with covers of jazz and soul standards?

jazz and soul standards ?

Extracts from articles (whaoo! these journalists are crazy! ):

Karoline LeGrand communicates her passionate ardor to the audience, expressing herself body and soul, offering her full, generous voice… An inspired, warm, sparkling, spontaneously moving artist .

The restaurant will be open for your enjoyment! Reservations essential.

L’événement Repas et concert au Camping Plaisance a été mis à jour le 2026-06-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65