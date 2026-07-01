Informations pratiques

Plaisance

Repas concert

Place de la mairie PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert live et douceur d’été à La Petite Toquée

Venez vibrer au rythme de l’été à Plaisance ! Le restaurant La Petite Toquée vous invite à une soirée placée sous le signe des saveurs, de la convivialité et de la bonne humeur. Installé sur la place de la mairie, cet établissement à l’ambiance chaleureuse vous propose de vivre un moment unique mêlant musique live et régal des papilles.

Le dimanche 26 juillet, préparez-vous à une très belle soirée musicale avec le concert live du groupe Bbc Blues Bands, qui débutera à partir de 19h00. Pour lancer idéalement les festivités, profitez également de leur happy hours dominicale de 18h30 à 19h30 !

Côté table une carte qui voyage et qui régale

Pour accompagner cette ambiance festive, le restaurant vous propose une cuisine authentique élaborée à partir de produits frais et entièrement faits maison.

À noter pour votre séjour En dehors de cet événement, le restaurant vous accueille du mercredi au dimanche, les midis de 12h00 à 14h30 et les soirs de 19h00 à 22h30, pour découvrir ou redécouvrir leur délicieuse carte sur place.

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Place de la mairie PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 9 79 70 05 97

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English :

Live Concert and Summer Delights at La Petite Toqu%E9e

Come dance to the rhythm of summer in Plaisance! La Petite Toquée restaurant invites you to an evening filled with delicious flavors, a warm atmosphere, and good cheer. Located on the town hall square, this warm and welcoming establishment invites you to experience a unique evening combining live music and culinary delights.

On Sunday, July 26, get ready for a wonderful evening of music with a live concert by the BBC Blues Bands, starting at 7:00 p.m. To kick off the festivities in style, be sure to take advantage of their Sunday happy hour from 6:30 p.m. to 7:30 p.m.!

On the dining front: a menu that takes you on a culinary journey and delights the palate

To complement this festive atmosphere, the restaurant offers authentic cuisine prepared with fresh, all-homemade ingredients.

Note for your visit: Aside from this event, the restaurant is open Wednesday through Sunday, for lunch from 12:00 PM to 2:30 PM and for dinner from 7:00 PM to 10:30 PM, so you can discover or rediscover their delicious menu in person.

L’événement Repas concert Plaisance a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65