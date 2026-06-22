Concert | Happy Pépie Les Valades Plaisance

Plaisance

Concert | Happy Pépie

Les Valades Brasserie LaPépie Plaisance Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

La brasserie LaPépie ouvre ses portes et vous attend pour une ambiance familiale et champêtre tout en musique vivante accompagnée des bières artisanales de la brasserie.

Venez nombreux au concert Happy Pépie pour danser et s’amuser avec nous !

Au programme musical

– Nirvanum Nirvana cover

– Les Passants Bohêmes nrj festive & bonne humeur

– Afro Galactik afrotransfusionmandingue

– Ear electrotrad

Restauration sur place avec un stand de bières artisanales.

Apporte ton écocup ! .

Les Valades Brasserie LaPépie Plaisance 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 39 92 brasserielapepie@gmail.com

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English : Concert | Happy Pépie

L’événement Concert | Happy Pépie Plaisance a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides