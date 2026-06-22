Concert | Happy Pépie Les Valades Plaisance
Concert | Happy Pépie Les Valades Plaisance dimanche 26 juillet 2026.
Plaisance
Concert | Happy Pépie
Les Valades Brasserie LaPépie Plaisance Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
La brasserie LaPépie ouvre ses portes et vous attend pour une ambiance familiale et champêtre tout en musique vivante accompagnée des bières artisanales de la brasserie.
Venez nombreux au concert Happy Pépie pour danser et s’amuser avec nous !
Au programme musical
– Nirvanum Nirvana cover
– Les Passants Bohêmes nrj festive & bonne humeur
– Afro Galactik afrotransfusionmandingue
– Ear electrotrad
Restauration sur place avec un stand de bières artisanales.
Apporte ton écocup ! .
Les Valades Brasserie LaPépie Plaisance 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 39 92 brasserielapepie@gmail.com
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English : Concert | Happy Pépie
L’événement Concert | Happy Pépie Plaisance a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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