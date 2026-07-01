Concert d’orgue PLAISANCE Plaisance

Informations pratiques

Plaisance

Concert d’orgue

PLAISANCE Eglise Plaisance Gers

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’Arros est une rivière capricieuse qui prend sa source dans la forêt des Baronnies, au nord du col d’Aspin. Elle court au pied de Sauveterre dans les Hautes-Pyrénées et baigne Plaisance-du-Gers, où elle finit sa course solitaire en rejoignant le fleuve Adour qui la conduira jusqu’à l’Atlantique.

Sauveterre et Plaisance, liées par les eaux de l’Arros, s’enorgueillissent à juste titre de posséder de belles orgues dans leurs églises respectives.

Or il se trouve que le patronyme de Jean-Sébastien Bach signifie, en allemand, ruisseau, cours d’eau !

Dès lors, s’est imposé le projet de naviguer musicalement au fil de l’Arros, de Sauveterre à Plaisance-du-Gers, en donnant à découvrir la musique de Jean-Sébastien Bach à travers deux concerts.

À Plaisance-du-Gers, le Bach de la maturité, immense et impressionnant de plénitude.

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PLAISANCE Eglise Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 96 34 75 mairie-sauveterre@orange.fr

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English :

The Arros is a capricious river that rises in the Baronnies Forest, north of the Col d’Aspin. It flows past Sauveterre in the Hautes-Pyrénées and winds through Plaisance-du-Gers, where it ends its solitary course by joining the Adour River, which carries it all the way to the Atlantic.

Sauveterre and Plaisance, linked by the waters of the Arros, are justifiably proud to have beautiful organs in their respective churches.

As it happens, Johann Sebastian Bach’s surname means “stream” or “watercourse” in German!

Thus, the project took shape to embark on a musical journey along the Arros River, from Sauveterre to Plaisance-du-Gers, introducing the music of Johann Sebastian Bach through two concerts.

In Plaisance-du-Gers, the Bach of his mature years, immense and impressively rich.

L’événement Concert d’orgue Plaisance a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65