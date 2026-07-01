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AGENDA · Plaisance

PlaisT’ival Plaisance

samedi 18 juillet 2026 · Plaisance

PlaisT’ival Plaisance

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Ville
12550 Plaisance
Département
Aveyron
Tarif

Plaisance

PlaisT’ival

Plaisance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

C ‘est l’été à Plaisance ! venez profitez de ce festival !
Repas Paella
Animations Banda La Pena Del Sol et le groupe Muddy Bourbon   .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie  

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English :

It’s the %E9t%E9 %E0 Plaisance Festival! Come enjoy the festival!

L’événement PlaisT’ival Plaisance a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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