Informations pratiques

Plaisance

PlaisT’ival

Plaisance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

C ‘est l’été à Plaisance ! venez profitez de ce festival !

Repas Paella

Animations Banda La Pena Del Sol et le groupe Muddy Bourbon .

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie

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English :

It’s the %E9t%E9 %E0 Plaisance Festival! Come enjoy the festival!

L’événement PlaisT’ival Plaisance a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)