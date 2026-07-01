AGENDA · Plaisance
PlaisT’ival Plaisance
samedi 18 juillet 2026 · Plaisance
Informations pratiques
Plaisance
PlaisT’ival
Plaisance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
C ‘est l’été à Plaisance ! venez profitez de ce festival !
Repas Paella
Animations Banda La Pena Del Sol et le groupe Muddy Bourbon .
Plaisance 12550 Aveyron Occitanie
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English :
It’s the %E9t%E9 %E0 Plaisance Festival! Come enjoy the festival!
L’événement PlaisT’ival Plaisance a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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