Course landaise PLAISANCE Plaisance

Informations pratiques

Plaisance

Course landaise

PLAISANCE Arènes Plaisance Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le dimanche 9 août à 18h, les arènes de Plaisance-du-Gers accueillent une étape du Challenge de l’Armagnac. Venez découvrir toute la tradition et le spectacle de la course landaise avec la Ganaderia Dargelos et la Cuadrilla A. Duthen, dans une ambiance festive animée par les Dandys de l’Armagnac.

18h Course landaise

Challenge de l’Armagnac

Ganaderia Dargelos

Cuadrilla A. Duthen

Animation

Speaker Maxence Vignolle

Animation musicale avec Les Dandys de l’Armagnac

Tarifs

Entrée générale 14 €

Gratuit pour les moins de 16 ans

5 € pour les membres AJC et les licenciés FFCL.

LA COURSE LANDAISE, PATRIMOINE VIVANT ET SINGULARITÉ DE LA GASCOGNE.

Sport extrême, art aux racines profondes, indissociable de la fête, la Course Landaise est l’héritière codifiée des jeux taurins pratiqués depuis le Moyen-âge.

Pratiquée par des athlètes de haut niveau, la Course Landaise, fleuron de l’identité de la Gascogne, est révélatrice du tempérament des gascons courage, panache, détermination, sens du défi, résistance aux interdictions…

Sport régional reconnu par le Ministère des Sports, elle est gérée par la Fédération Française de la Course Landaise créée en 1953. Inscrite depuis juin 2020 au Patrimoine Culturel Immatériel, elle se pratique essentiellement dans les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Quelques dates

1289 Bayonne. Première trace écrite d’une interdiction de faire courir vaches et boeufs dans les rues de la ville.

1628 Gascogne. Le peuple se mobilise contre l’interdiction des courses.

1831 Laurède. Création de la feinte par les frères Darracq.

1889 Paris. Courses landaises à l’occasion de l’Expo universelle.

1956 Nogaro. Création du Championnat de France.

Texte Fédération Française de la Course Landaise

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PLAISANCE Arènes Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 clb.plaisance@gmail.com

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English :

On Sunday, August 9, at 6:00 p.m., the Plaisance-du-Gers bullring will host a stage of the Armagnac Challenge. Come experience all the tradition and excitement of the Course Landaise with the Dargelos Ganaderia and the A. Duthen Cuadrilla, in a festive atmosphere led by the Dandys de l’Armagnac.

6:00 p.m. Course Landaise

Armagnac Challenge

Ganaderia Dargelos

Cuadrilla A. Duthen

Entertainment

Announcer: Maxence Vignolle

Musical entertainment by Les Dandys de l’Armagnac

Prices

General admission: 14 ?

Free for children under 16

5 ? for AJC members and FFCL license holders.

THE COURSE LANDAISE: A LIVING HERITAGE AND A DISTINCTIVE FEATURE OF GASCONY.

An extreme sport, an art form with deep roots, and an integral part of the festival, the Course Landaise is the codified successor to the bull-fighting games practiced since the Middle Ages.

Practiced by elite athletes, the Course Landaise—the crown jewel of Gascon identity—reveals the Gascon temperament: courage, panache, determination, a spirit of challenge, and resistance to restrictions…

A regional sport recognized by the Ministry of Sports, it is governed by the French Federation of the Course Landaise, founded in 1953. Listed since June 2020 as Intangible Cultural Heritage, it is practiced primarily in the Landes, the Gers, the Pyrénées-Atlantiques, and the Hautes-Pyrénées.

Key Dates:

1289: Bayonne. First written record of a ban on racing cows and oxen through the city streets.

1628: Gascony. The people rally against the ban on the races.

1831: Laurède. Invention of the “feinte” by the Darracq brothers.

1889: Paris. Landes-style races held during the World’s Fair.

1956: Nogaro. Creation of the French Championship.

Text by the French Federation of the Landes-Style Race

L’événement Course landaise Plaisance a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65