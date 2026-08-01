Informations pratiques

Plaisance

Repas escargolade

Place des arènes PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Après le repas d’Interville, toute l’équipe de l’Union Sportive Plaisantine vous propose un repas Escargolade à volonté ce dimanche midi sous les platanes des Arènes.

Au menu

– Melon,

– Escargots à volonté (3 sortes différentes),

– Saucisses grillées,

– Frites,

– Fromage,

– Tartes aux pommes,

– Vin et café compris.

Sur réservation.

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Place des arènes PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 82 83 14 74 4169G@ffr.fr

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English :

After the Interville meal, the whole Union Sportive Plaisantine team is offering an all-you-can-eat Escargolade meal this Sunday lunchtime under the Arènes plane trees.

On the menu:

– Melon,

– All-you-can-eat snails (3 different kinds),

– Grilled sausages,

– French fries,

– Cheese,

– Apple pie,

– Wine and coffee included.

Reservations required.

L’événement Repas escargolade Plaisance a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65