Repas escargolade Place des arènes Plaisance
dimanche 9 août 2026 · Place des arènes · Plaisance
Informations pratiques
Plaisance
Repas escargolade
Place des arènes PLAISANCE Plaisance Gers
Tarif : – – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Après le repas d’Interville, toute l’équipe de l’Union Sportive Plaisantine vous propose un repas Escargolade à volonté ce dimanche midi sous les platanes des Arènes.
Au menu
– Melon,
– Escargots à volonté (3 sortes différentes),
– Saucisses grillées,
– Frites,
– Fromage,
– Tartes aux pommes,
– Vin et café compris.
Sur réservation.
.
Place des arènes PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 82 83 14 74 4169G@ffr.fr
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English :
After the Interville meal, the whole Union Sportive Plaisantine team is offering an all-you-can-eat Escargolade meal this Sunday lunchtime under the Arènes plane trees.
On the menu:
– Melon,
– All-you-can-eat snails (3 different kinds),
– Grilled sausages,
– French fries,
– Cheese,
– Apple pie,
– Wine and coffee included.
Reservations required.
L’événement Repas escargolade Plaisance a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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