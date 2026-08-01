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Repas escargolade Place des arènes Plaisance

dimanche 9 août 2026 · Place des arènes · Plaisance

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Place des arènes
Adresse
PLAISANCE
Ville
32160 Plaisance
Département
Gers
Tarif
30 Tarif de base plein tarif

Plaisance

Repas escargolade

Place des arènes PLAISANCE Plaisance Gers

Tarif : – – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Après le repas d’Interville, toute l’équipe de l’Union Sportive Plaisantine vous propose un repas Escargolade à volonté ce dimanche midi sous les platanes des Arènes.

Au menu
– Melon,
– Escargots à volonté (3 sortes différentes),
– Saucisses grillées,
– Frites,
– Fromage,
– Tartes aux pommes,
– Vin et café compris.

Sur réservation.
  .

Place des arènes PLAISANCE Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 82 83 14 74  4169G@ffr.fr

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English :

After the Interville meal, the whole Union Sportive Plaisantine team is offering an all-you-can-eat Escargolade meal this Sunday lunchtime under the Arènes plane trees.

On the menu:
– Melon,
– All-you-can-eat snails (3 different kinds),
– Grilled sausages,
– French fries,
– Cheese,
– Apple pie,
– Wine and coffee included.

Reservations required.

L’événement Repas escargolade Plaisance a été mis à jour le 2026-07-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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