Atelier jeux de société Salle des Fêtes Plaisance
jeudi 20 août 2026 · Salle des Fêtes · Plaisance
Informations pratiques
Plaisance
Atelier jeux de société
Salle des Fêtes Le Bourg Plaisance Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Dans le cadre des Cafés Séniors, la municipalité vous propose un après-midi convivial autour de jeux de société.
Jeux de cartes, de stratégie, de réflexion… l’objectif est avant tout de passer un bon moment ensemble, dans une ambiance chaleureuse (mais rafraichie !) où les échanges et la convivialité auront toute leur place.
L’atelier est gratuit, sans inscription et ouvert à tous, administrés de la commune ou voisins des communes alentours.
Les collations seront offertes par la mairie. Les participants qui le souhaitent pourront apporter une pâtisserie à partager ! .
Salle des Fêtes Le Bourg Plaisance 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 79 55
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English : Atelier jeux de société
L’événement Atelier jeux de société Plaisance a été mis à jour le 2026-07-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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