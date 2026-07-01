Soirée musicale aux Magnolias Rue Magnolias Plaisance
vendredi 31 juillet 2026 · Rue Magnolias · Plaisance
Informations pratiques
Plaisance
Soirée musicale aux Magnolias
Rue Magnolias Le bourg Plaisance Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
concert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez nombreux à notre soirée concert jazz !
Nous accueillerons pour cette soirée SwingKat jazz trio, qui ravira vos oreilles avec swing, chansons françaises et le rythme séduisant de la musique latino-américaine chantée en espagnol.
Pour ce qui est du goût nous vous proposerons notre menu à la carte de la soirée gourmand, fait maison, des produits frais et de la saison.
Pensez à réserver
Places limités. 5 .
Rue Magnolias Le bourg Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 48 70 info@lesmagnoliashotel.com
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English :
We hope to see many of you at our jazz concert!
L’événement Soirée musicale aux Magnolias Plaisance a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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