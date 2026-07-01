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Soirée musicale aux Magnolias Rue Magnolias Plaisance

vendredi 31 juillet 2026 · Rue Magnolias · Plaisance

Soirée musicale aux Magnolias Rue Magnolias Plaisance

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Rue Magnolias
Adresse
Le bourg
Ville
12550 Plaisance
Département
Aveyron
Tarif
5 Tarif de base plein tarif concert

Plaisance

Soirée musicale aux Magnolias

Rue Magnolias Le bourg Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Venez nombreux à notre soirée concert jazz !
Nous accueillerons pour cette soirée SwingKat jazz trio, qui ravira vos oreilles avec swing, chansons françaises et le rythme séduisant de la musique latino-américaine chantée en espagnol.

Pour ce qui est du goût nous vous proposerons notre menu à la carte de la soirée gourmand, fait maison, des produits frais et de la saison.
Pensez à réserver
Places limités. 5  .

Rue Magnolias Le bourg Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 48 70  info@lesmagnoliashotel.com

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English :

We hope to see many of you at our jazz concert!

L’événement Soirée musicale aux Magnolias Plaisance a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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