Soirée musicale aux Magnolias Rue Magnolias Plaisance

Informations pratiques

Plaisance

Soirée musicale aux Magnolias

Rue Magnolias Le bourg Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

concert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez nombreux à notre soirée concert jazz !

Nous accueillerons pour cette soirée SwingKat jazz trio, qui ravira vos oreilles avec swing, chansons françaises et le rythme séduisant de la musique latino-américaine chantée en espagnol.

Pour ce qui est du goût nous vous proposerons notre menu à la carte de la soirée gourmand, fait maison, des produits frais et de la saison.

Pensez à réserver

Places limités. 5 .

Rue Magnolias Le bourg Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 48 70 info@lesmagnoliashotel.com

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English :

We hope to see many of you at our jazz concert!

L’événement Soirée musicale aux Magnolias Plaisance a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)