Exposition Du végétal au monde animal Le Poche Pornic

Informations pratiques

Pornic

Exposition Du végétal au monde animal

Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30

Exposition Du Végétal au Monde Animal par le café théâtre Le Poche

Au programme

Plongez dans l’univers coloré de F-etlino, artiste linograveuse installée à Pornic. À travers sa nouvelle collection Animaux Pop , l’artiste vous invite à une exploration sensible où la nature, le végétal et le monde animal se rencontrent.

Grâce à un travail minutieux du trait, de l’encre et de la matière sur papier d’art, elle donne vie à des estampes contemporaines uniques. Une exposition qui célèbre l’harmonie et la créativité, dont les œuvres ont été conçues dans son atelier pornicais puis imprimées avec soin au musée-atelier de l’Imprimerie de Nantes.

Ne manquez pas le vernissage le vendredi 3 juillet à 18h30 ! .

Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Exhibition: %AB From the Plant Kingdom to the Animal Kingdom %BB by the Le Poche Café-Theater%A0%A0

L’événement Exposition Du végétal au monde animal Pornic a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic