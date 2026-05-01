Exposition Duo aérien Salle du belvédère Saint-Savinien

Saint-Savinien

Exposition Duo aérien

Salle du belvédère Place de l’église Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-25

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-25

Un duo d’aquarellistes connu et reconnu. Un travail complémentaire où chaque artiste découvre le travail de l’autre que le jour de l’accrochage

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Salle du belvédère Place de l’église Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine artsavinien@gmail.com

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English :

A duo of well-known watercolorists. Complementary work, with each artist discovering the other’s work only on the day of the exhibition

L’événement Exposition Duo aérien Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge