Repas Fêtes des Mères Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien

Saint-Savinien

Repas Fêtes des Mères

Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

A l’occasion de la fête des Mères le restaurant le temple propose un repas spécial.

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Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 77 17 60

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English :

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L’événement Repas Fêtes des Mères Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge