Repas Fêtes des Mères Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien
Repas Fêtes des Mères Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien dimanche 31 mai 2026.
Saint-Savinien
Repas Fêtes des Mères
Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
A l’occasion de la fête des Mères le restaurant le temple propose un repas spécial.
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Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 77 17 60
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L’événement Repas Fêtes des Mères Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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