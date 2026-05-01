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Repas Fêtes des Mères Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien

Repas Fêtes des Mères Le Temple Mathilde Fulneau Saint-Savinien dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Le Temple Mathilde Fulneau

Adresse : 23 Quai Claude Quessot

Ville : 17350 Saint-Savinien

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 60 60 60

Saint-Savinien

Repas Fêtes des Mères

Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

A l’occasion de la fête des Mères le restaurant le temple propose un repas spécial.
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Le Temple Mathilde Fulneau 23 Quai Claude Quessot Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 77 17 60 

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English :

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L’événement Repas Fêtes des Mères Saint-Savinien a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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