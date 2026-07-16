[Exposition] Eau : patrimoine historique et usages contemporains, Domaine de Bonrepos-Riquet, Bonrepos-Riquet

Informations pratiques

[Exposition] Eau : patrimoine historique et usages contemporains 19 et 20 septembre Domaine de Bonrepos-Riquet Haute-Garonne

Tarif : 5€ et gratuité pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026 consacrées à l’eau, le domaine de Bonrepos-Riquet propose de mettre en regard les lettres de Pierre-Paul Riquet, écrites lors de la construction du canal royal du Languedoc, et les usages que cet ouvrage a permis, voire imposés, au fil du temps.

Le canal du Midi est aujourd’hui reconnu comme un ouvrage patrimonial majeur, mais il fut d’abord un outil performant de transport des marchandises. Progressivement, il a également été utilisé par les riverains pour leurs besoins agricoles, avant de devenir l’un des maillons d’un ensemble complexe associant transport, irrigation et fourniture d’eau potable aux habitants du Lauragais.

À travers des visites, expositions et conférences, le public découvrira les organismes qui gèrent aujourd’hui la ressource en eau et sa distribution, l’aménagement des cours d’eau, les puits toulousains, ainsi qu’une carte imagée du canal du Midi.

Visites, expositions et conférences au domaine

Plongez dans l’histoire du domaine de Bonrepos-Riquet, demeure du XVIIe siècle, à travers une série d’animations, de visites et de conférences.

Une déambulation libre permettra de voyager dans le temps et de découvrir le riche passé de cette propriété historique. Des guides costumés seront présents le samedi de 14h à 17h30 et le dimanche de 10h à 12h30, puis de 14h à 17h30, dans la cour d’honneur, la grotte de fraîcheur, la cour orientale, la glacière et les bassins d’essais.

Dans l’orangerie, à partir de la carte du canal royal de la province de Languedoc réalisée par François Garipuy en 1774, des guides costumés proposeront la lecture de lettres mémorables. Ces lectures auront lieu le samedi à 16h et 17h, puis le dimanche à 10h30, 11h30, 16h et 17h. Une exposition du CAUE du Tarn sera également consacrée aux rigoles de la Montagne Noire, accompagnée de panneaux de VNF sur l’alimentation en eau depuis la Montagne Noire.

Dans le salon blanc, une exposition présentera les photographies issues du concours organisé autour du canal du Midi.

Sous barnum, le Syndicat du bassin versant de l’Hers et du Girou présentera la gestion des cours d’eau. Jean-Marie Pistre proposera une conférence intitulée « Le Girou », le samedi à 14h, 16h30 et 17h30, puis le dimanche à 10h, 12h, 14h, 16h30 et 17h30.

D’autres expositions sous barnums aborderont la ressource en eau, l’exemple de la construction du barrage des Cammazes, l’alimentation en eau depuis la Montagne Noire, la distribution par Réseau31, ainsi que les puits toulousains et ceux du domaine.

Dans le grand salon, Bernard Le Sueur donnera une conférence à 14h30 sur le canal de Briare le samedi, puis sur la gestion actuelle d’un projet de canal le dimanche.

Le public pourra également profiter d’une vente de produits dérivés dans le grand vestibule, de dédicaces de la bande dessinée de Benoît Lacou, ainsi que d’une buvette et d’une vente de crêpes.

Domaine de Bonrepos-Riquet Place Pierre-Paul RIQUET, 31590 Bonrepos-Riquet, France Bonrepos-Riquet 31590 Haute-Garonne Occitanie 0567161618 https://www.bonrepos-riquet.fr/index.php/chateau La Seigneurie de Bonrepos a été acquise par Pierre-Paul Riquet en 1651. Château reconstruit de 1654 à 1666 par le maçon de Revel, Isaac Roux, sur un vieux site castral (plate-forme entourée de fossés). Corps rectangulaire cantonné de tours carrées sur la façade antérieure et de tourelles sur la façade arrière. Peu d’éléments du décor du XVIIe siècle subsistent, le château ayant été remis au goût du jour au XVIIIe et au XIXe siècles. Dans le parc, Riquet a préparé la construction du canal du Midi. Il a utilisé les dispositions naturelles (sources, déclivité, …) du parc pour expérimenter les différentes techniques utilisées pour le canal du Midi (principe du captage, …). A 15 minutes de Toulouse par A68 (sortie N°2 : VERFEIL * GRAGNAGUE). Parking gratuit à proximité du château et de la mairie.

EAU: PATRIMOINE HISTORIQUE ET USAGES CONTEMPORAIN

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