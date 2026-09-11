Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle Place de l’Hôtel de ville Arudy

Informations pratiques

Arudy

Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 10:00:00

fin : 2026-09-25 11:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Exposition visible du mardi 1er mercredi 30 septembre.

L’artiste a peint quelques gouttes de fraîcheur… La fleur penche, elle a envie de fleurir encore un peu. Mais la terre est fatiguée, elle surchauffe, la chimie la ronge… L’eau claire se sauve et le temps passe… L’eau se mêle à la peinture et glisse doucement sur sa toile. Le monde est plein de couleurs, ses pinceaux les accueillent…

Une invitation à découvrir l’univers sensible de Florence Salle, où l’eau et la couleur se répondent. .

Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle

L’événement Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle Arudy a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées