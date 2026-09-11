Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle Place de l’Hôtel de ville Arudy
mardi 29 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de ville · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle
Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 16:00:00
fin : 2026-09-30 17:45:00
Date(s) :
2026-09-29
Exposition visible du mardi 1er mercredi 30 septembre.
L’artiste a peint quelques gouttes de fraîcheur… La fleur penche, elle a envie de fleurir encore un peu. Mais la terre est fatiguée, elle surchauffe, la chimie la ronge… L’eau claire se sauve et le temps passe… L’eau se mêle à la peinture et glisse doucement sur sa toile. Le monde est plein de couleurs, ses pinceaux les accueillent…
Une invitation à découvrir l’univers sensible de Florence Salle, où l’eau et la couleur se répondent. .
Place de l’Hôtel de ville Mediathèque les Arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 99 44
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English : Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle
L’événement Exposition Eaux précieuse, source de vie Florence Salle Arudy a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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