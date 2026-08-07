Exposition Ecosystème Ravières
vendredi 7 août 2026 · Ravières
Informations pratiques
Ravières
Exposition Ecosystème
12 Place de l’Hôtel de Ville Ravières Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 15:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Bourgogne Art Galerie présente Ecosystème, par Nathalie Chaussin et Mathilde Garnier.
Vernissage vendredi 7 août à partir de 19h et cocktail le samedi 22 août, à partir de 19h .
12 Place de l’Hôtel de Ville Ravières 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 34 36 84 bourgogneartgalerie@gmail.com
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English : Exposition Ecosystème
L’événement Exposition Ecosystème Ravières a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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