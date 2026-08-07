Informations pratiques

Ravières

Exposition Ecosystème

12 Place de l’Hôtel de Ville Ravières Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Bourgogne Art Galerie présente Ecosystème, par Nathalie Chaussin et Mathilde Garnier.

Vernissage vendredi 7 août à partir de 19h et cocktail le samedi 22 août, à partir de 19h .

12 Place de l’Hôtel de Ville Ravières 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 34 36 84 bourgogneartgalerie@gmail.com

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English : Exposition Ecosystème

L’événement Exposition Ecosystème Ravières a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois