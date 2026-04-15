Exposition, Eglise et lavoir, Mondigny
Exposition, Eglise et lavoir, Mondigny dimanche 28 juin 2026.
Exposition Dimanche 28 juin, 10h00 Eglise et lavoir Ardennes
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Exposition historique du patrimoine du village et de moule à poteries
Eglise et lavoir 08430 mondigny Mondigny 08430 Ardennes Grand Est
Exposition historique du patrimoine du village et de moules à poteries Exposition patrimoine village