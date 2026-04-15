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Exposition, Eglise et lavoir, Mondigny

Exposition, Eglise et lavoir, Mondigny

Exposition, Eglise et lavoir, Mondigny dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Eglise et lavoir

Adresse : 08430 mondigny

Ville : 08430 Mondigny

Département : Ardennes

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Exposition Dimanche 28 juin, 10h00 Eglise et lavoir Ardennes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Exposition historique du patrimoine du village et de moule à poteries

Eglise et lavoir 08430 mondigny Mondigny 08430 Ardennes Grand Est
Exposition historique du patrimoine du village et de moules à poteries Exposition patrimoine village