Exposition, Eglise et lavoir, Mondigny

Exposition Dimanche 28 juin, 10h00 Eglise et lavoir Ardennes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Exposition historique du patrimoine du village et de moule à poteries

Eglise et lavoir 08430 mondigny Mondigny 08430 Ardennes Grand Est

Exposition historique du patrimoine du village et de moules à poteries Exposition patrimoine village