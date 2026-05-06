Exposition « Elles entreprennent en ruralité, 12 portraits de femmes entrepreneures du Loir & Cher » à Droué 6 – 29 mai Médiathèque L’Autre Monde Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T00:00:00+02:00 – 2026-05-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00

Nouvelle exposition dans votre médiathèque. Exposition « Elles entreprennent en ruralité, 12 portraits de femmes entrepreneures du Loir & Cher » à Droué. Proposée par Femmes 41. Vernissage public le 6 mai à 18h.

Médiathèque L’Autre Monde Route de Vendôme, 41270 Droué Droué 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 59 16 »}]

Nouvelle exposition dans votre médiathèque. Exposition « Elles entreprennent en ruralité, 12 portraits de femmes entrepreneures du Loir & Cher » à Droué. Proposée par Femmes 41. Vernissage public le 6 m Exposition