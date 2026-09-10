Exposition « Empreintes du sacré », Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray

Informations pratiques

Exposition « Empreintes du sacré » 19 et 20 septembre Musée et site de Bibracte Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À la recherche des lieux de culte gaulois de Bourgogne-Franche-Comté

Comment aborder la religion d’une société gauloise qui n’a laissé ni textes ni représentations de ses divinités ? À partir des seules traces matérielles, l’archéologie tente d’identifier des pratiques rituelles et de repérer ce qui relève du sacré, c’est-à-dire des espaces ou objets soumis au respect de toute la communauté. En revanche, reconstruire les croyances elles-mêmes reste beaucoup plus incertain.

Depuis trente ans, les recherches menées en Bourgogne-Franche-Comté ont néanmoins permis de mieux comprendre les lieux de culte gaulois.

En s’ appuyant sur plus d’ un millier d’ objets, pour beaucoup présentés au public pour la première fois, l’ exposition « Empreintes du sacré – À la recherche des lieux de culte gaulois en Bourgogne-Franche-Comté », proposée par le musée de Bibracte jusqu’ au 15 novembre 2026, en offre une synthèse.

Musée et site de Bibracte 2 Route Jacques-Gabriel Bulliot, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray, France Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385865240 http://www.bibracte.fr Bibracte est l’exemple parfait de ce que l’on nomme un oppidum, c’est-à-dire une vaste ville fortifiée qui apparut soudainement au IIe siècle avant notre ère, en même temps que deux cents autres, construits sur un immense territoire qui s’étend de l’Atlantique jusqu’à l’Europe centrale et que l’on a l’habitude d’appeler l’Europe celtique, même s’il est impossible d’affirmer que les habitants de ce vaste espace se reconnaissaient une identité commune. Par l’autoroute A6, Bibracte est à 3h40 de Paris (sortie 22 : Pouilly-en-Auxois puis Autun) et 2h20 de Lyon (sortie 26 : Chalon-sur-Saône Sud puis Le Creusot, Etang-sur-Arroux). Parking gratuit.

À la recherche des lieux de culte gaulois de Bourgogne-Franche-Comté

© Bibracte, A. Maillier