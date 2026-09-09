Visite guidée du site archéologique de Bibracte, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray

Informations pratiques

Visite guidée du site archéologique de Bibracte 19 et 20 septembre Musée et site de Bibracte Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Sous une hêtraie centenaire, un guide vous fait revivre les beaux jours de la capitale éduenne, ses bâtiment publics, ceux des artisans et les habitations.

Rendez-vous à l’accueil du musée.

Musée et site de Bibracte 2 Route Jacques-Gabriel Bulliot, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray, France Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385865240 http://www.bibracte.fr Bibracte est l’exemple parfait de ce que l’on nomme un oppidum, c’est-à-dire une vaste ville fortifiée qui apparut soudainement au IIe siècle avant notre ère, en même temps que deux cents autres, construits sur un immense territoire qui s’étend de l’Atlantique jusqu’à l’Europe centrale et que l’on a l’habitude d’appeler l’Europe celtique, même s’il est impossible d’affirmer que les habitants de ce vaste espace se reconnaissaient une identité commune. Par l’autoroute A6, Bibracte est à 3h40 de Paris (sortie 22 : Pouilly-en-Auxois puis Autun) et 2h20 de Lyon (sortie 26 : Chalon-sur-Saône Sud puis Le Creusot, Etang-sur-Arroux). Parking gratuit.

Sous une hêtraie centenaire, un guide vous fait revivre les beaux jours de la capitale éduenne, ses bâtiment publics, ceux des artisans et les habitations.

©Bibracte, A. Maillier