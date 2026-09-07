Visite guidée « Actualité de la recherche » du site archéologique de Bibracte, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray
samedi 19 septembre 2026 · Musée et site de Bibracte · Saint-Léger-sous-Beuvray
Informations pratiques
Visite guidée « Actualité de la recherche » du site archéologique de Bibracte Samedi 19 septembre, 15h15 Musée et site de Bibracte Saône-et-Loire
Réservation conseillée, Pour public bon marcheur (mais montée en voiture).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
Participez à une visite commentée exclusive des secteurs fouillés en 2026, avec Andrea Fochaseto, archéologue, responsable du programme de recherche archéologique à Bibracte.
Vous saurez tout des découvertes qui ont été faites durant cette saison par les équipes universitaires européennes qui fouillent à Bibracte.
Durée 2h. RDV à l’accueil du musée.
Musée et site de Bibracte 2 Route Jacques-Gabriel Bulliot, 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray, France Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385865240 http://www.bibracte.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 86 52 40 »}] Bibracte est l’exemple parfait de ce que l’on nomme un oppidum, c’est-à-dire une vaste ville fortifiée qui apparut soudainement au IIe siècle avant notre ère, en même temps que deux cents autres, construits sur un immense territoire qui s’étend de l’Atlantique jusqu’à l’Europe centrale et que l’on a l’habitude d’appeler l’Europe celtique, même s’il est impossible d’affirmer que les habitants de ce vaste espace se reconnaissaient une identité commune. Par l’autoroute A6, Bibracte est à 3h40 de Paris (sortie 22 : Pouilly-en-Auxois puis Autun) et 2h20 de Lyon (sortie 26 : Chalon-sur-Saône Sud puis Le Creusot, Etang-sur-Arroux). Parking gratuit.
Participez à une visite commentée exclusive des secteurs fouillés en 2026, avec Andrea Fochaseto, archéologue, responsable du programme de recherche archéologique à Bibracte.
©Bibracte, A. Maillier
À voir aussi à Saint-Léger-sous-Beuvray (Saône-et-Loire)
- Fantastic Picnic à Bibracte Musée et site de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray 13 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine à Bibracte Musée et site de Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray 19 septembre 2026
- Exposition « Empreintes du sacré », Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray 19 septembre 2026
- Visite guidée du musée, Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray 19 septembre 2026
- Visite commentée de l’exposition « Empreintes du sacré », Musée et site de Bibracte, Saint-Léger-sous-Beuvray 19 septembre 2026