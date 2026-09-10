Exposition en plein air : Gayantin, les 40 ans d’un géant, 28 rue de Cambrai 59169 Cantin, Cantin

Informations pratiques

Exposition en plein air : Gayantin, les 40 ans d’un géant 19 et 20 septembre 28 rue de Cambrai 59169 Cantin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Grande exposition en plein air sur la tradition des géants du Nord-Pas-de-Calais et d’ailleurs.

Exposition photos sur les 40 ans de Gayantin, géant de Cantin.

Présentation de diverses collections liées au monde des géants.

Présence de plusieurs géants, atelier de découverte du portage.

28 rue de Cambrai 59169 Cantin 28 rue de Cambrai 59169 cantin Cantin 59169 Nord Hauts-de-France

Grande exposition en plein air sur la tradition des géants du Nord-Pas-de-Calais et d’ailleurs.

©géants de Cantin