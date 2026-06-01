EXPOSITION EN SUSPENSION Eus samedi 13 juin 2026.

Eus

EXPOSITION EN SUSPENSION

2 carrer de la Font Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Exposition artistique de Rosalie Peeters à Eus du 13 juin au 5 juillet. Vernissage le 13 à 18h. Visite hors horaires sur rendez-vous au 06 21 85 11 78.

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2 carrer de la Font Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 85 11 78

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English :

Rosalie Peeters art exhibition in Eus from June 13 to July 5. Opening on 13 at 6pm. Out-of-hours visits by appointment: 06 21 85 11 78.

L’événement EXPOSITION EN SUSPENSION Eus a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI CONFLENT CANIGO