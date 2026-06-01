EXPOSITION EN SUSPENSION Eus
EXPOSITION EN SUSPENSION Eus samedi 13 juin 2026.
Eus
EXPOSITION EN SUSPENSION
2 carrer de la Font Eus Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Exposition artistique de Rosalie Peeters à Eus du 13 juin au 5 juillet. Vernissage le 13 à 18h. Visite hors horaires sur rendez-vous au 06 21 85 11 78.
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2 carrer de la Font Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 21 85 11 78
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English :
Rosalie Peeters art exhibition in Eus from June 13 to July 5. Opening on 13 at 6pm. Out-of-hours visits by appointment: 06 21 85 11 78.
L’événement EXPOSITION EN SUSPENSION Eus a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI CONFLENT CANIGO