FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Eus
FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Eus samedi 1 août 2026.
Eus
FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS
7 carrer Mossem Fourquet Eus Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le Festival Pablo Casals vous propose un concert
Arnold Schönberg ( Verklärte Nacht op. 4)
Piotr Ilitch Tchaïkovski (Souvenir de Florence)
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7 carrer Mossem Fourquet Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07 contact@festivalpablocasals.fr
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English :
The Pablo Casals Festival offers you a concert
Arnold Schönberg ( Verklärte Nacht op. 4)
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Souvenir de Florence)
L’événement FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Eus a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO