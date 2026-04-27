Eus

FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS

7 carrer Mossem Fourquet Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Festival Pablo Casals vous propose un concert

Arnold Schönberg ( Verklärte Nacht op. 4)

Piotr Ilitch Tchaïkovski (Souvenir de Florence)

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7 carrer Mossem Fourquet Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 33 07 contact@festivalpablocasals.fr

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English :

The Pablo Casals Festival offers you a concert

Arnold Schönberg ( Verklärte Nacht op. 4)

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (Souvenir de Florence)

L’événement FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Eus a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI CONFLENT CANIGO