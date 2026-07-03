UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Eus

MÉS DE JAZZ: #11 THE HOOKUP Eus

vendredi 14 août 2026 · Eus

MÉS DE JAZZ: #11 THE HOOKUP Eus

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
66500 Eus
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
45 45 45 Tarif Pass / Forfait

Eus

MÉS DE JAZZ: #11 THE HOOKUP

Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : 45 – 45 – 45

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Géraldine Laurent saxophone / Noé Huchard piano
François Moutin contrebasse / Louis Moutin batterie
  .

Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 45 00 33 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Géraldine Laurent: saxophone / Noé Huchard: piano
François Moutin: double bass / Louis Moutin: drums

L’événement MÉS DE JAZZ: #11 THE HOOKUP Eus a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Eus (Pyrénées-Orientales)