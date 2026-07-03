AGENDA · Eus
MÉS DE JAZZ: #11 THE HOOKUP Eus
vendredi 14 août 2026 · Eus
Informations pratiques
Eus
MÉS DE JAZZ: #11 THE HOOKUP
Eus Pyrénées-Orientales
Tarif : 45 – 45 – 45
Tarif Pass / Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Géraldine Laurent saxophone / Noé Huchard piano
François Moutin contrebasse / Louis Moutin batterie
.
Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 45 00 33 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Géraldine Laurent: saxophone / Noé Huchard: piano
François Moutin: double bass / Louis Moutin: drums
L’événement MÉS DE JAZZ: #11 THE HOOKUP Eus a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Eus (Pyrénées-Orientales)
- LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS Eus 15 juillet 2026
- FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Eus 1 août 2026
- FESTIVAL PABLO CASALS: JEUNES TALENTS & FRIENDS Eus 2 août 2026
- LES BALADES DU CONFLENT VISITE DU VILLAGE ET DE L’ÉGLISE D’EUS Eus 5 août 2026
- MÉS DE JAZZ: #11 ON AIR Eus 15 août 2026