Informations pratiques

Eus

MÉS DE JAZZ: #11 ON AIR

Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : 45 – 45 – 45

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La jeune garde entre en action ! Ce quartet qui regroupe Richard Manetti à la guitare, Baptiste Herbin au saxophone, Jérémy Bruyère à la basse et Nicolas Charlier à la batterie constitue une véritable dream team du jazz contemporain.

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Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 45 00 33 96

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English :

The young guard is stepping up! This quartet—featuring Richard Manetti on guitar, Baptiste Herbin on saxophone, Jérémy Bruyère on bass, and Nicolas Charlier on drums—is a true “dream team” of contemporary jazz.

L’événement MÉS DE JAZZ: #11 ON AIR Eus a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO