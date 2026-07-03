MÉS DE JAZZ: #11 ON AIR Eus
samedi 15 août 2026 · Eus
Informations pratiques
Eus
MÉS DE JAZZ: #11 ON AIR
Eus Pyrénées-Orientales
Tarif : 45 – 45 – 45
Tarif Pass / Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La jeune garde entre en action ! Ce quartet qui regroupe Richard Manetti à la guitare, Baptiste Herbin au saxophone, Jérémy Bruyère à la basse et Nicolas Charlier à la batterie constitue une véritable dream team du jazz contemporain.
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Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 45 00 33 96
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English :
The young guard is stepping up! This quartet—featuring Richard Manetti on guitar, Baptiste Herbin on saxophone, Jérémy Bruyère on bass, and Nicolas Charlier on drums—is a true “dream team” of contemporary jazz.
L’événement MÉS DE JAZZ: #11 ON AIR Eus a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO
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