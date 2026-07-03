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MÉS DE JAZZ: #11 ON AIR Eus

samedi 15 août 2026 · Eus

MÉS DE JAZZ: #11 ON AIR Eus

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
66500 Eus
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
45 45 45 Tarif Pass / Forfait

Eus

MÉS DE JAZZ: #11 ON AIR

Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : 45 – 45 – 45

Tarif Pass / Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

La jeune garde entre en action ! Ce quartet qui regroupe Richard Manetti à la guitare, Baptiste Herbin au saxophone, Jérémy Bruyère à la basse et Nicolas Charlier à la batterie constitue une véritable dream team du jazz contemporain.
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Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 45 00 33 96 

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English :

The young guard is stepping up! This quartet—featuring Richard Manetti on guitar, Baptiste Herbin on saxophone, Jérémy Bruyère on bass, and Nicolas Charlier on drums—is a true “dream team” of contemporary jazz.

L’événement MÉS DE JAZZ: #11 ON AIR Eus a été mis à jour le 2026-07-03 par OTI CONFLENT CANIGO

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