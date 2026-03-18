MÉS DE JAZZ: #11 Eus

MÉS DE JAZZ: #11 Eus 2026-08-13

MÉS DE JAZZ: #11 Eus jeudi 13 août 2026.

MÉS DE JAZZ: #11

Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-13

Venez assister à des soirées musicales d’exception!!
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Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 45 00 33 96 

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English :

Come and enjoy exceptional musical evenings!

L’événement MÉS DE JAZZ: #11 Eus a été mis à jour le 2026-03-18 par OTI CONFLENT CANIGO

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