MÉS DE JAZZ: #11 Eus
MÉS DE JAZZ: #11 Eus jeudi 13 août 2026.
MÉS DE JAZZ: #11
Eus Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-13
Venez assister à des soirées musicales d’exception!!
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Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 45 00 33 96
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English :
Come and enjoy exceptional musical evenings!
L’événement MÉS DE JAZZ: #11 Eus a été mis à jour le 2026-03-18 par OTI CONFLENT CANIGO