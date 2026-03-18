MÉS DE JAZZ: #11

Eus Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-13

Venez assister à des soirées musicales d’exception!!

.

Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 45 00 33 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy exceptional musical evenings!

L’événement MÉS DE JAZZ: #11 Eus a été mis à jour le 2026-03-18 par OTI CONFLENT CANIGO