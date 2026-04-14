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Exposition « Encres Libres » de Philippe Giacobino, Galerie ARTERESILIA, Genève

Exposition « Encres Libres » de Philippe Giacobino, Galerie ARTERESILIA, Genève

Exposition « Encres Libres » de Philippe Giacobino, Galerie ARTERESILIA, Genève jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Galerie ARTERESILIA

Adresse : 4A chemin Tressy-Cordy

Ville : 1212 Genève

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : Gratuit

Exposition « Encres Libres » de Philippe Giacobino 23 avril – 3 mai Galerie ARTERESILIA

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T15:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Exposition des oeuvres de Philippe Giacobino du 23 avril au 3 mai 2026 à la Galerie Arteresilia.
Vernissage le jeudi 23 avril dès 18h00
Ouverture de la galerie, jeudi-vendredi de 17h à 20h et samedi-dimanche de 15h à 18h

Galerie ARTERESILIA 4A chemin Tressy-Cordy Genève 1212 Petit-Lancy Genève
Galerie ARTERESILIA, Exposition « Encres Libres » de Philippe Giacobino du 23 avril au 3 mai 2026

arteresilia

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