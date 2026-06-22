Informations pratiques

Guebwiller

Exposition Entre les mains

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Découvrez les créations des 10 céramistes de la promotion 2025-2026 de l’IEAC. Une exposition qui met en lumière la richesse de la création céramique contemporaine.

L’Institut Européen des Arts Céramiques présente les créations des 10 céramistes de la promotion 2025-2026, réalisées dans le cadre de la formation professionnelle Créateur en arts céramiques .

Du 25 juillet au 2 août 2026

Du mercredi au dimanche, de 10h à 18h30

Plus d’informations arts-ceramiques.org 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

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English :

Discover the creations of the 10 ceramists in IEAC?s class of 2025-2026. An exhibition highlighting the richness of contemporary ceramic creation.

L’événement Exposition Entre les mains Guebwiller a été mis à jour le 2026-06-22 par ComcomGuebwiller