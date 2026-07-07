Randonnée à la lumière des étoiles Guebwiller
mercredi 12 août 2026 · Guebwiller
Informations pratiques
Guebwiller
Randonnée à la lumière des étoiles
Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Randonnez avec un guide pour une quête aux étoiles et percez les doux secrets du ciel nocturne !
Randonnez pour une quête aux étoiles et percez les doux secrets du ciel nocturne !
Partez pour une randonnée nocturne unique, où le silence de la nature rencontre la magie du ciel étoilé. Guidé par la lumière des étoiles, laissez-vous porter par une ambiance apaisante, propice à la découverte de notre magnifique voute céleste.
Le lieu de RDV (Région de Guebwiller) est défini quelques jours avant la sortie.
Dénivelé +250m/-250m . Distance 5 km
Matériels obligatoires chaussures fermées (randonnée, trail ou basket), eau.
Matériels conseillés 1 vêtement chaud (type polaire), un coussin d’assise, une couverture et une frontale.
Niveau cette sortie est ouverte à tout public à partir de 8 ans. .
Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63
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English :
Go on a guided hike to hunt for stars and uncover the gentle secrets of the night sky!
L’événement Randonnée à la lumière des étoiles Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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