Informations pratiques

Guebwiller

Randonnée à la lumière des étoiles

Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Randonnez avec un guide pour une quête aux étoiles et percez les doux secrets du ciel nocturne !

Randonnez pour une quête aux étoiles et percez les doux secrets du ciel nocturne !

Partez pour une randonnée nocturne unique, où le silence de la nature rencontre la magie du ciel étoilé. Guidé par la lumière des étoiles, laissez-vous porter par une ambiance apaisante, propice à la découverte de notre magnifique voute céleste.

Le lieu de RDV (Région de Guebwiller) est défini quelques jours avant la sortie.

Dénivelé +250m/-250m . Distance 5 km

Matériels obligatoires chaussures fermées (randonnée, trail ou basket), eau.

Matériels conseillés 1 vêtement chaud (type polaire), un coussin d’assise, une couverture et une frontale.

Niveau cette sortie est ouverte à tout public à partir de 8 ans. .

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63

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English :

Go on a guided hike to hunt for stars and uncover the gentle secrets of the night sky!

L’événement Randonnée à la lumière des étoiles Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller