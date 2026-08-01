Informations pratiques

Guebwiller

Visite guidée Parc de la Neuenbourg

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-09-09 15:45:00

Date(s) :

2026-08-12

Partez à la découverte du parc du château de la Neuenbourg, un écrin de verdure façonné au fil des siècles. Des jardins inspirés de Versailles aux collections botaniques de la famille Schlumberger, cette promenade révèle l’histoire et l’évolution d’un remarquable patrimoine paysager.

Découvrez le parc du château de la Neuenbourg. Celui-ci a été aménagé dès le XVIIIe siècle pour le plaisir des princes-abbés de Murbach. Francophiles, ils font aménager un parc régulier d’agrément qui rappellent les jardins de Versailles. Les goûts évoluant, la famille Schlumberger le transforme, au XIXe siècle, en parc paysager. Henry Schlumberger, passionné de botanique, y installe ses collections botaniques. 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

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English :

Discover the park of Château de la Neuenbourg, a green setting shaped over the centuries. From gardens inspired by Versailles to the botanical collections of the Schlumberger family, this walk reveals the history and evolution of a remarkable landscape heritage.

L’événement Visite guidée Parc de la Neuenbourg Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller