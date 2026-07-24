Exposition Pierre, Feuille, Litho, Une aventure technique et artistique Guebwiller

Informations pratiques

Guebwiller

Exposition Pierre, Feuille, Litho, Une aventure technique et artistique

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-17 13:30:00

fin : 2027-03-15 17:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Découvrez l’histoire de la lithographie à travers les œuvres de lithographes de Guebwiller, Mulhouse et Paris, témoins des paysages et des transformations de l’Alsace au XIX¿ siècle.

Du 17 septembre 2026 au 15 mars 2027

Cha^teau de la Neuenbourg



Une pierre, une feuille, un peu d’encre et une réaction chimique voilà toute la magie de la lithographie. Inventée en Allemagne, cette technique d’impression fait ses premiers pas en Alsace au XIXe siècle grâce au célèbre Mulhousien Godefroy Engelmann. Permettant la reproduction d’images en plusieurs exemplaires, elle connaît un essor considérable, tant sur le plan artistique qu’utilitaire, et se retrouve bientôt dans la presse, l’édition, les documents administratifs comme officiels.



À Guebwiller, un premier atelier s’établit non loin du Château de la Neuenbourg, ouvrant la voie à trois lithographes dont une partie des productions est à découvrir au sein de l’exposition. De Paris à Mulhouse, les artistes vous invitent à explorer toute la beauté d’une région en mutation, entre monuments, paysages et essor industriel.

Exposition réalisée par le Service Pays d’art et d’histoire de la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller.

Informations pratiques

Entrée libre

Du mercredi au dimanche

Septembre de 10h à 18h30 / Octobre à mars de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

INFORMATIONS L’exposition sera fermée au public individuel pendant la période des fêtes de fin d’année, aux alentours de Noël, jusqu’en février 2027 (dates précises à venir). Elle restera toutefois accessible aux groupes scolaires ainsi qu’aux groupes sur réservation. 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history of lithography through the works of lithographers from Guebwiller, Mulhouse, and Paris, which capture the landscapes and transformations of Alsace in the 19th century.

L’événement Exposition Pierre, Feuille, Litho, Une aventure technique et artistique Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-24 par ComcomGuebwiller