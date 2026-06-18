Festival SBK&WCS Largo Vince Event 5ème édition Guebwiller

Informations pratiques

Guebwiller

Festival SBK&WCS Largo Vince Event 5ème édition

24 Rue de Reims Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-27

Trois jours de salsa, bachata, Urban Kiz et West Coast Swing avec artistes internationaux, ateliers, shows, compétitions et soirées dansantes. Un festival incontournable pour partager sa passion de la danse.

Le Largo Vince Festival célèbre sa cinquième édition avec trois jours entièrement dédiés aux danses latines dans une ambiance festive, conviviale et passionnée. Danseurs débutants, amateurs ou confirmés sont invités à partager un week-end exceptionnel rythmé par des workshops, des soirées, des spectacles et de nombreuses animations aux côtés d’artistes internationaux.

Le vendredi met la salsa à l’honneur avec des cours animés par Luis Vasquez, Laura & Berta ainsi qu’El Astico & Léa, avant une grande soirée 100 % salsa.

Le samedi est entièrement consacré à la bachata. Les participants retrouveront notamment Adrián & Naïara, Kenneth & Barbara, Jon & Gemma, Hugo & Ezo, Micka & Aysel, Ange & Flo ainsi qu’Angelo & Deborah. Cette journée sera également marquée par le Jack & Jill Amateur, la Battle Ladies vs Men et une grande soirée bachata.

Le dimanche clôturera le festival avec une journée mêlant salsa, bachata, Urban Kiz, cha-cha-cha et West Coast Swing. Billy Carvalho, Ophélie & Dim Dim, Jon & Gemma, DJo, Thierry & Mary-Jane ainsi qu’Adrián & Naïara proposeront ateliers et démonstrations avant une grande sociale de clôture.

Plus qu’un festival, le Largo Vince Festival est un véritable rendez-vous de passionnés où se mêlent apprentissage, rencontres, musique et convivialité. Une édition anniversaire qui promet des moments inoubliables sur la piste de danse. .

24 Rue de Reims Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 83 38

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English :

Three days of salsa, bachata, Urban Kiz, and West Coast Swing featuring international artists, workshops, shows, competitions, and dance parties. A must-attend festival for sharing your passion for dance.

L’événement Festival SBK&WCS Largo Vince Event 5ème édition Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller