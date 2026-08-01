Informations pratiques

Guebwiller

Visite guidée le patrimoine vigneron de Guebwiller

3 rue des cours populaires Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-09-09 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Découverte du patrimoine vigneron en ville en compagnie d’un guide conférencier. Prévoir de bonnes chaussures.

Visites gratuites. Inscriptions souhaitées auprès de l’Office de Tourisme de la Région de Guebwiller.

Découverte du patrimoine vigneron en ville et dans le vignoble en compagnie d’un guide conférencier. Prévoir de bonnes chaussures.

Visites gratuites. Inscriptions souhaitées (mais pas obligatoires) auprès de l’Office de Tourisme de la Région de Guebwiller. 0 .

3 rue des cours populaires Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 10 63

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English :

Discovery of the winegrowing heritage in town with a guide. Bring good shoes.

Free visits. Registration required at the Guebwiller Region Tourist Office.

L’événement Visite guidée le patrimoine vigneron de Guebwiller Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller