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AGENDA · Guebwiller

Festival Largo Vince Event Guebwiller

vendredi 27 novembre 2026 · Guebwiller

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
25 Rue de Reims
Ville
68500 Guebwiller
Département
Haut-Rhin
Tarif

Guebwiller

Festival Largo Vince Event

25 Rue de Reims Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 19:30:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-27

For three days, the best artists will gather in the magnificent Salle 1860—with 600 m² of dance floor spread across two rooms—to offer you high-quality workshops, shows, competitions, and unforgettable evenings.
Pendant trois jours, les meilleurs artistes se réuniront dans la magnifique Salle 1860, avec 600 m² de parquet répartis sur deux salles, pour vous offrir des workshops de qualité, des shows, des compétitions et des soirées inoubliables.

VENDREDI 27 NOVEMBRE 100 % SALSA
Luis Vasquez, Laura & Berta
El Astico & Léa
Soirée 100 % Salsa avec DJ Johann Pequignot

SAMEDI 28 NOVEMBRE 100 % BACHATA
Adrián & Naïara
Kenneth & Barbara
Jon & Gemma
Hugo & Ezo
Micka & Aysel
Ange & Flo
Angelo & Deborah
Jack & Jill Amateur
Battle Ladies vs Men
Une soirée Bachata de folie avec Djane Desea

DIMANCHE 29 NOVEMBRE SBK & WCS
Billy Carvalho Salsa Cubaine
Ophélie & Dim Dim Urban Kiz
Jon & Gemma Bachata
DJo Cha-cha-cha
Thierry & Mary-Jane West Coast Swing
Adrián & Naïara Bachata

Clôture du festival avec une grande Sociale animée par DJ Johann Pequignot

Les places sont limitées.   .

25 Rue de Reims Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 83 38  largovince@icloud.com

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English :

For three days, the best artists will gather at the magnificent Salle 1860—with 600 m%B2 of dance floor spread across two rooms—to offer you high-quality workshops, shows, competitions, and unforgettable evenings.

L’événement Festival Largo Vince Event Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller

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