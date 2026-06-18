Festival Largo Vince Event Guebwiller
vendredi 27 novembre 2026 · Guebwiller
Informations pratiques
Guebwiller
Festival Largo Vince Event
25 Rue de Reims Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 19:30:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-27
For three days, the best artists will gather in the magnificent Salle 1860—with 600 m² of dance floor spread across two rooms—to offer you high-quality workshops, shows, competitions, and unforgettable evenings.
Pendant trois jours, les meilleurs artistes se réuniront dans la magnifique Salle 1860, avec 600 m² de parquet répartis sur deux salles, pour vous offrir des workshops de qualité, des shows, des compétitions et des soirées inoubliables.
VENDREDI 27 NOVEMBRE 100 % SALSA
Luis Vasquez, Laura & Berta
El Astico & Léa
Soirée 100 % Salsa avec DJ Johann Pequignot
SAMEDI 28 NOVEMBRE 100 % BACHATA
Adrián & Naïara
Kenneth & Barbara
Jon & Gemma
Hugo & Ezo
Micka & Aysel
Ange & Flo
Angelo & Deborah
Jack & Jill Amateur
Battle Ladies vs Men
Une soirée Bachata de folie avec Djane Desea
DIMANCHE 29 NOVEMBRE SBK & WCS
Billy Carvalho Salsa Cubaine
Ophélie & Dim Dim Urban Kiz
Jon & Gemma Bachata
DJo Cha-cha-cha
Thierry & Mary-Jane West Coast Swing
Adrián & Naïara Bachata
Clôture du festival avec une grande Sociale animée par DJ Johann Pequignot
Les places sont limitées. .
25 Rue de Reims Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 83 38 largovince@icloud.com
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English :
For three days, the best artists will gather at the magnificent Salle 1860—with 600 m%B2 of dance floor spread across two rooms—to offer you high-quality workshops, shows, competitions, and unforgettable evenings.
L’événement Festival Largo Vince Event Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller
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