Informations pratiques

Guebwiller

Festival Largo Vince Event

25 Rue de Reims Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 19:30:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-27

For three days, the best artists will gather in the magnificent Salle 1860—with 600 m² of dance floor spread across two rooms—to offer you high-quality workshops, shows, competitions, and unforgettable evenings.

Pendant trois jours, les meilleurs artistes se réuniront dans la magnifique Salle 1860, avec 600 m² de parquet répartis sur deux salles, pour vous offrir des workshops de qualité, des shows, des compétitions et des soirées inoubliables.

VENDREDI 27 NOVEMBRE 100 % SALSA

Luis Vasquez, Laura & Berta

El Astico & Léa

Soirée 100 % Salsa avec DJ Johann Pequignot

SAMEDI 28 NOVEMBRE 100 % BACHATA

Adrián & Naïara

Kenneth & Barbara

Jon & Gemma

Hugo & Ezo

Micka & Aysel

Ange & Flo

Angelo & Deborah

Jack & Jill Amateur

Battle Ladies vs Men

Une soirée Bachata de folie avec Djane Desea

DIMANCHE 29 NOVEMBRE SBK & WCS

Billy Carvalho Salsa Cubaine

Ophélie & Dim Dim Urban Kiz

Jon & Gemma Bachata

DJo Cha-cha-cha

Thierry & Mary-Jane West Coast Swing

Adrián & Naïara Bachata

Clôture du festival avec une grande Sociale animée par DJ Johann Pequignot

Les places sont limitées. .

25 Rue de Reims Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 83 38 largovince@icloud.com

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English :

For three days, the best artists will gather at the magnificent Salle 1860—with 600 m%B2 of dance floor spread across two rooms—to offer you high-quality workshops, shows, competitions, and unforgettable evenings.

L’événement Festival Largo Vince Event Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller