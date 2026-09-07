Exposition : entre mémoire et imagination regard sur le patrimoine de Nogaro, Restes du cloître, Nogaro

Informations pratiques

Exposition : entre mémoire et imagination regard sur le patrimoine de Nogaro 19 et 20 septembre Restes du cloître Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Une immersion visuelle unique dans l’histoire et l’architecture de Nogaro. Découvrez l’origine de la cité, son urbanisme médiéval et sonpatrimoine vus du ciel et à travers l’œil de photographes passionnés.

La Collégiale de Nogaro vous invite à une exploration visuelle inédite de son territoire et de son histoire.

Cette exposition thématique retrace l’origine de la cité et l’évolution de son urbanisme à travers le temps elle vous propose de redécouvrir notre ville sous des angles spectaculaires .

Laissez-vous guider par la sensibilité et le regard ,actuel, esthétique du photographe Jean-paul Campistron parrain de l’événement. Il capture l’âme des vieilles pierres et l’atmosphère spirituelle de l’église Saint-Nicolas.

Série exceptionnelle de photographies réalisées par drone, révélant la géométrie de la sauveté médiévale et la majesté de ses monuments phares sous un jour totalement nouveau.

Participer à une expérience incontournable pour les amoureux du patrimoine gersois, les habitants et les visiteurs de passage en faisant dialoguer une exposition de photographies professionnellesetun concours photo amateur.

Restes du cloître 30 Av. du Midour, 32110 Nogaro, France Nogaro 32110 Gers Occitanie Attenantes à l’église, cinq arcades romanes témoignent du cloître qui s’élevait à cette endroit.

_Une immersion visuelle unique dans l’histoire et l’architecture de Nogaro. Découvrez l’origine de la cité, son urbanisme médiéval et son_ _**patrimoine vus du ciel et à travers l’œil de photographes…

© Jean-Paul Campistron