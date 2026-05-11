Exposition Entre Pierres et Ciel Château de Moyen Moyen

Moyen

Exposition Entre Pierres et Ciel

Château de Moyen 9 Rue du Château Moyen Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Une trentaine d’artistes vous propose de découvrir l’exposition Entre pierres et ciel au château de Moyen Qui Qu’en Grogne. Entrée libre. Poursuivez l’expérience avec la soirée spectacle le samedi à partir de 20h au bar Le Piment.Tout public

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Château de Moyen 9 Rue du Château Moyen 54118 Meurthe-et-Moselle Grand Est asso@unpeudepiment.fr

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English :

Some thirty artists invite you to discover the Entre pierres et ciel exhibition at the château de Moyen Qui Qu’en Grogne. Free admission. Continue the experience with the evening show on Saturday from 8pm at the bar Le Piment.

L’événement Exposition Entre Pierres et Ciel Moyen a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS