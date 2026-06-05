Exposition ‘entre Terre, Verre et Bois’ Talmont-sur-Gironde
Exposition ‘entre Terre, Verre et Bois’ Talmont-sur-Gironde samedi 25 juillet 2026.
Talmont-sur-Gironde
Exposition ‘entre Terre, Verre et Bois’
Rue de l’église Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Le bois, la terre et le verre réunis au cœur du Presbytère de Talmont-sur-Gironde, trois artisans d’art vous invitent à découvrir leurs créations originales
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Rue de l’église Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 43 87
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English :
Wood, clay and glass come together at the heart of the Presbytère in Talmont-sur-Gironde, where three craftsmen invite you to discover their original creations:
L’événement Exposition ‘entre Terre, Verre et Bois’ Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-05 par Royan Atlantique
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