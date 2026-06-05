Talmont-sur-Gironde

Exposition ‘entre Terre, Verre et Bois’

Rue de l’église Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le bois, la terre et le verre réunis au cœur du Presbytère de Talmont-sur-Gironde, trois artisans d’art vous invitent à découvrir leurs créations originales

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Rue de l’église Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 43 87

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English :

Wood, clay and glass come together at the heart of the Presbytère in Talmont-sur-Gironde, where three craftsmen invite you to discover their original creations:

L’événement Exposition ‘entre Terre, Verre et Bois’ Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-05 par Royan Atlantique