Spectacle conté Sainte-Radegonde se raconte Talmont-sur-Gironde
mardi 25 août 2026 · Talmont-sur-Gironde
Informations pratiques
Talmont-sur-Gironde
Spectacle conté Sainte-Radegonde se raconte
Église Sainte-Radegonde Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Spectacle conté de l’histoire de l’église Sainte-Radegonde à Talmont-sur-Gironde.
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Église Sainte-Radegonde Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
Storytelling show on the history of Sainte-Radegonde church in Talmont-sur-Gironde.
L’événement Spectacle conté Sainte-Radegonde se raconte Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique
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