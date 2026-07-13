Informations pratiques

Talmont-sur-Gironde

Spectacle conté Sainte-Radegonde se raconte

Église Sainte-Radegonde Talmont-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Spectacle conté de l’histoire de l’église Sainte-Radegonde à Talmont-sur-Gironde.

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Église Sainte-Radegonde Talmont-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

Storytelling show on the history of Sainte-Radegonde church in Talmont-sur-Gironde.

L’événement Spectacle conté Sainte-Radegonde se raconte Talmont-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique