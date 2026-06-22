Exposition éphémère au Château du Maréchal Fayolle Rue du Maréchal Fayolle Saint-Geneys-près-Saint-Paulien

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien

Exposition éphémère au Château du Maréchal Fayolle

Rue du Maréchal Fayolle Château du Maréchal Fayolle Saint-Geneys-près-Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Ludovic et Romain vous ouvre leur portes pour une galerie éphémère avec les Artistes du Velay. Vous trouverez sur place, au château du Maréchal Fayolle, une expsition de tableaux réalisés par le biais de différents types de peintures, et des sculptures.

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Rue du Maréchal Fayolle Château du Maréchal Fayolle Saint-Geneys-près-Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 07 74

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English :

Ludovic and Romain invite you to a pop-up gallery featuring the Artists of Velay. At the Château du Maréchal Fayolle, you’ll find an exhibition of paintings created using various painting techniques, as well as sculptures.

L’événement Exposition éphémère au Château du Maréchal Fayolle Saint-Geneys-près-Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay