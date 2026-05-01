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Exposition éphémère au foyer rural de Concots Foyer rural Concots

Exposition éphémère au foyer rural de Concots Foyer rural Concots

Exposition éphémère au foyer rural de Concots Foyer rural Concots dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Foyer rural

Adresse : 54 place Jules Cubaynes

Ville : 46260 Concots

Département : Lot

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Concots

Exposition éphémère au foyer rural de Concots

Foyer rural 54 place Jules Cubaynes Concots Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Exposition des créations céramiques de Claire

Exposition des créations céramiques de Claire

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Foyer rural 54 place Jules Cubaynes Concots 46260 Lot Occitanie +33 5 65 22 99 74  bibliotheque.concots@orange.fr

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English :

Exhibition of Claire’s ceramic creations

L’événement Exposition éphémère au foyer rural de Concots Concots a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot