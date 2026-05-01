Exposition éphémère au foyer rural de Concots Foyer rural Concots
Exposition éphémère au foyer rural de Concots Foyer rural Concots dimanche 24 mai 2026.
Concots
Exposition éphémère au foyer rural de Concots
Foyer rural 54 place Jules Cubaynes Concots Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 13:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Exposition des créations céramiques de Claire
Exposition des créations céramiques de Claire
.
Foyer rural 54 place Jules Cubaynes Concots 46260 Lot Occitanie +33 5 65 22 99 74 bibliotheque.concots@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of Claire’s ceramic creations
L’événement Exposition éphémère au foyer rural de Concots Concots a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot