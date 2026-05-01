Exposition éphémère au foyer rural de Concots Foyer rural Concots

Concots

Exposition éphémère au foyer rural de Concots

Foyer rural 54 place Jules Cubaynes Concots Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Exposition des créations céramiques de Claire

Exposition des créations céramiques de Claire

.

Foyer rural 54 place Jules Cubaynes Concots 46260 Lot Occitanie +33 5 65 22 99 74 bibliotheque.concots@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of Claire’s ceramic creations

L’événement Exposition éphémère au foyer rural de Concots Concots a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cahors Vallée du Lot