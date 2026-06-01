Exposition éphémère De la glace naturelle au froid artificiel Moulin de Montmoyen Montmoyen
Exposition éphémère De la glace naturelle au froid artificiel Moulin de Montmoyen Montmoyen samedi 27 juin 2026.
Montmoyen
Exposition éphémère De la glace naturelle au froid artificiel
Moulin de Montmoyen 2 Rue de la Roche Montmoyen Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Vous pourrez y découvrir, comme les autres années
-le fonctionnement d’une installation hydroélectrique qui alimente le bâtiment en
électricité.
-un petit musée dédié à la fabrication des eaux gazeuses et de la limonade dans le
nord de la Côte-d’Or.
Mais ce sera surtout l’occasion de découvrir une collection unique en Europe
consacrée au froid artificiel, grâce à la collection d’Alain Guyard, avec des machines
de la fin du XIX? et du début du XX? siècle. Il y sera aussi présenté l’histoire de
l’exploitation de la glace naturelle sur les lacs, son stockage et sa
commercialisation . Vous pourrez aussi y découvrir de nombreux objets liés à
l’utilisation domestique de la glace avant l’arrivée du réfrigérateur .
Cette exposition tout public sera spécialement adaptée pour les enfants avec des
démonstrations de phénomènes physiques autour de la glace et la réalisation de
sorbets.
Merci de garer de préférence les voitures sur la place du village à coté de l’église . .
Moulin de Montmoyen 2 Rue de la Roche Montmoyen 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 66 41 61
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English : Exposition éphémère De la glace naturelle au froid artificiel
L’événement Exposition éphémère De la glace naturelle au froid artificiel Montmoyen a été mis à jour le 2026-06-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)