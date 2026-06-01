Exposition éphémère De la glace naturelle au froid artificiel Moulin de Montmoyen Montmoyen

Montmoyen

Exposition éphémère De la glace naturelle au froid artificiel

Moulin de Montmoyen 2 Rue de la Roche Montmoyen Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Vous pourrez y découvrir, comme les autres années

-le fonctionnement d’une installation hydroélectrique qui alimente le bâtiment en

électricité.

-un petit musée dédié à la fabrication des eaux gazeuses et de la limonade dans le

nord de la Côte-d’Or.

Mais ce sera surtout l’occasion de découvrir une collection unique en Europe

consacrée au froid artificiel, grâce à la collection d’Alain Guyard, avec des machines

de la fin du XIX? et du début du XX? siècle. Il y sera aussi présenté l’histoire de

l’exploitation de la glace naturelle sur les lacs, son stockage et sa

commercialisation . Vous pourrez aussi y découvrir de nombreux objets liés à

l’utilisation domestique de la glace avant l’arrivée du réfrigérateur .

Cette exposition tout public sera spécialement adaptée pour les enfants avec des

démonstrations de phénomènes physiques autour de la glace et la réalisation de

sorbets.

Merci de garer de préférence les voitures sur la place du village à coté de l’église . .

Moulin de Montmoyen 2 Rue de la Roche Montmoyen 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 66 41 61

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English : Exposition éphémère De la glace naturelle au froid artificiel

L’événement Exposition éphémère De la glace naturelle au froid artificiel Montmoyen a été mis à jour le 2026-06-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)