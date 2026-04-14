Exposition sur l’utilisation de la glace naturelle et artificielle au moulin de Montmoyen, Moulin de Montmoyen, Montmoyen

Exposition sur l’utilisation de la glace naturelle et artificielle au moulin de Montmoyen 27 et 28 juin Moulin de Montmoyen Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Vous pourrez y découvrir, comme les autres années :

-le fonctionnement d’une installation hydroélectrique (turbine Laurent et Collot fabriquée à Dijon en 1900) ;

-un petit musée dédié à la fabrication des eaux gazeuses et de la limonade dans le nord de la Côte-d’Or.

Mais ce sera aussi l’occasion de découvrir une collection unique en Europe consacrée au froid artificiel, grâce à la collection d’Alain Guyard, avec des machines de la fin du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle.

En plus d’une présentation de l’histoire de l’exploitation de la glace naturelle sur les lacs, de son stockage et de sa commercialisation, vous pourrez découvrir :

-la première machine à froid à ammoniaque de Ferdinand Carré ;

-la première machine à froid permettant de « frapper » les carafes, inventée par son frère Edmond Carré ;

-le premier système de froid hermétique inventé par l’abbé Audiffren, développé par les établissements Singrün d’Épinal ;

-l’un des premiers réfrigérateurs, des maquettes et des appareils à sorbets , moules à glace….

Certaines machines seront mises en fonctionnement, comme le Frigorigène Audiffren-Singrün, qui fonctionne depuis 1919 sans la moindre réparation de sa partie réfrigération.

Cette exposition tout public sera également adaptée pour les enfants.

Moulin de Montmoyen 2 rue de la roche 21290 Montmoyen Montmoyen 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « moulinaladine@gmail.com »}]

En plus de découvrir l’énergie hydroélectrique, vous pourrez admirer une collection unique dédiée à l’histoire du froid et voir les premières machines qui en ont produit dans le monde. moulin hydroélectricité

Camille Jacquemin