Exposition Epures sauvages / Vincent Rillardon Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac
samedi 12 septembre 2026 · Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier · Lavoûte-Chilhac
Informations pratiques
Lavoûte-Chilhac
Exposition Epures sauvages / Vincent Rillardon
Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Vincent Rillardon dévoile une série de photographies consacrées aux oiseaux et à la nature.
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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
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English :
Vincent Rillardon unveils a series of photographs dedicated to birds and nature.
L’événement Exposition Epures sauvages / Vincent Rillardon Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-09-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier