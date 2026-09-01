Exposition Epures sauvages / Vincent Rillardon Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac

samedi 12 septembre 2026 · Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier · Lavoûte-Chilhac

Informations pratiques

Lavoûte-Chilhac

Exposition Epures sauvages / Vincent Rillardon

Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Vincent Rillardon dévoile une série de photographies consacrées aux oiseaux et à la nature.

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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr

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English :

Vincent Rillardon unveils a series of photographs dedicated to birds and nature.

L’événement Exposition Epures sauvages / Vincent Rillardon Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-09-01 par Communauté de communes des rives Haut-Allier