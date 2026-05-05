Exposition : Equus à ciel ouvert, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

Exposition : Equus à ciel ouvert 6 et 7 juin Château de Canon Calvados

10€, 5€ 6-18 ans, gratuit <6 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

Exposition événement dans le parc du château de Canon ouvrira ses portes à l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026 !

En collaboration avec la galerie Polka

Accueil du photographe international Emanuele Scorcelletti

Il a photographié les plus grands ce monde et le parc de Canon lui ouvre ses portes pour une exposition à ciel ouvert. Réputé pour ses photos de mode et de célébrités du cinéma – il a remporté en 2002 un World Press Photo pour un cliché désormais culte de Sharon Stone sur le tapis rouge à Cannes –, celui que l’on surnomme « le photographe des stars » a passé un hiver, puis un printemps dans les pas de la plus belle conquête de l’homme. Parisien d’adoption mais Italien d’origine, il a composé des tableaux d’une singulière poésie où s’entrecroisent cinéma de Fellini et légendes celtiques, pour magnifier et rendre toute sa grâce au cheval roi.

Château de Canon Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d’Auge, France Mézidon Vallée d’Auge 14270 Canon Calvados Normandie 0231206517 http://www.chateaudecanon.com Parc et jardins anglo français. Jardins conservés intacts depuis le XVIIIe siècle. Fabriques du XVIIIe siècle. Jardin de Transition : cour d’honneur à la Française et parc à l’anglaise Jardins clos fleuris en enfilade : les Chartreuses.

Exposition événement dans le parc du château de Canon ouvrira ses portes à l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026 !

©Emanuele Scorcelletti