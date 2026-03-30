Exposition Est-ce cela vagabonder ? Rue Saint-Lazare Avallon

Exposition Est-ce cela vagabonder ?

Rue Saint-Lazare Maison des Sires Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-05-29

Vagabonder, se promener, se perdre le temps d’instants,

Rencontrer, croiser des sensations,

Creux de couleurs, textures et matières trouvées.

D’ombres aux reliefs, aux vides de lumière obscurcie.

Marquer, tracer, sentir des contrastes, des formes de rythmes côtoyés ; Saisie des sensations d’une pensée, d’un trait, d’un geste, d’un essai.

Perturber par la trouvaille des oublis de souvenirs fuyant.

Des passés appelant un présent de traces, composés des mirages furtifs, fugitifs, de pensées, d’objets, de choses à jouer, amasser, récolter, glaner

Au cours d’une absurdité d’instant des temps.

D’une vie vouée à son oubli.

Est-ce cela vagabonder ? .

Rue Saint-Lazare Maison des Sires Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 13 50

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English : Exposition Est-ce cela vagabonder ?

L’événement Exposition Est-ce cela vagabonder ? Avallon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Grand Vézelay