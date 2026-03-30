Exposition estivale d’Art, peintures et sculptures RD 28 Saint-André-de-Bâgé

Exposition estivale d’Art, peintures et sculptures

RD 28 Eglise romane de Saint André de Bâgé Saint-André-de-Bâgé Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-18

8 artistes peintres et sculpteurs se partagent l’espace roman d’une des plus belles églises de l’Ain.

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RD 28 Eglise romane de Saint André de Bâgé Saint-André-de-Bâgé 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 53 98 80 daniel.clere@yahoo.fr

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English : Summer art exhibition

Paintings ond sculptures of 8 artists.

L’événement Exposition estivale d’Art, peintures et sculptures Saint-André-de-Bâgé a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux